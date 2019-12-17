Sağlık çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 18 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 18 gözaltı kararı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 18 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 18 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiği ifade edildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı, diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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