Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı
1 saat önce
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.
MARDİN (AA) – Mardin
'in Midyat
ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.
İlçe Sağlığı Merkezi önünde toplanan sağlık görevlileri adına konuşan Doktor Abdülaziz
Deniz, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarının artığını söyledi.
Son olarak 29 Mart'ta İzmir Bornova
Yunus Emre 29 nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) de görevli sağlık çalışanlarına sopalı organize bir grubun saldırısına uğradığını belirten Deniz, şöyle dedi:
"Şiddetle kınıyoruz. Hasta olmadan ilaç yazmanın suç olduğunu tüm halkımızın bilmesini istiyoruz. Etkili ve etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması taleplerimizi yöneticilerimizden talep ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:24 Kaynak: AA
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