Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı

1 saat önce

AKSARAY(AA) - Aksaray Aile Hekimliği Derneği (AKAHED), İzmir'de aile hekimi Dr. Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu'nun hastası tarafından darbedilmesini kınadı.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı, System.String[]
AKSARAY(AA) - Aksaray Aile Hekimliği Derneği (AKAHED), İzmir'de aile hekimi Dr. Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu'nun hastası tarafından darbedilmesini kınadı.


İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan AKAHED Başkanı Dr. Şenol Atakan, dernek olarak İzmir'de Yoğurtcuoğlu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yaralanan doktora acil şifalar dileyen Atakan, "Sağlık çalışanlarına yapılan darp olayında sessiz kalmamak, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Şiddet asla müsamaha gösterilecek bir olgu değildir. Şiddet karşısında hiç kimse sessiz kalma hakkına sahip değildir. Toplumun bütün kesimleri şiddeti engellemek için seferber olmalı ve tepkisiz kalmamalıdır." diye konuştu.

Olay

İddiaya göre, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde 29 Mart'ta, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemişti.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.Y. ve yanındakiler, Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darbetmiş, olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Aksaray, Nuri Ersoy, İzmir, Güncel
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