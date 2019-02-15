Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Edirne Tabip Odası üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde iki stajyer doktorun, hasta yakınları tarafından darp edilmesini protesto etti.

Edirne Tabip Odası üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde iki stajyer doktorun, hasta yakınları tarafından darp edilmesini protesto etti.



TÜ Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.



Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, burada yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin caydırıcı cezalarla önlenebileceğini söyledi.



Sağlık çalışanları olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade eden Akbal, şöyle konuştu:



"Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Caydırıcılığı yüksek yasal düzenlemelerin yapılmaması, kararlılık ve titizlikle şiddet olaylarının üzerine gidilmemesi şiddetin tırmanmasına göz yummaktır. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür.



Bizler vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmeti alması için aramızdaki başta şiddet ve güven olmak üzere tüm engellerin kaldırılmasını ve herkesin nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz."

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