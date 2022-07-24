Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz

24.07.2022 08:37

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde bir şahsın kadın doktora, "Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz" dediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın bir güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesi henüz hafızalardan silinmemişken Samsun'da yaşanan bu olay, yapılan çağrıların pek bir karşılık bulmadığını ispatlar nitelikteydi.

Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iyiden iyiye artarken, Türkiye, Konya Şehir Hastanesi'de görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın aynı şehirde bir başka hastanede görev yapan güvenlik görevlisi tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ayağa kalktı.

SAĞLIKÇILAR ŞİDDET EYLEMLERİNİ PROTESTO ETTİ

Sağlık çalışanları bu korkunç olay sonrası 2 günlük iş bırakma eylemi yaparken, sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulması yönünde kuvvetli bir çağrıda bulundu. Ancak Samsun'dan kaydedilen bir görüntü ise bu çağrıların çok da karşılık bulmadığını gözler önüne serdi.

"SİZ ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDİYORSUNUZ"

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde bir kadın doktorla tartışma yaşayan vatandaşın "Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz" dediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

İMAMIN SKANDAL İFADELERİ TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI

Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunmuştu.

"ÖLDÜRMEZ MİSİN, DÖVMEZ MİSİN?"

İmam skandal ifadelerini ise şu şekilde sürdürmüştü; "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."

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Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz - Son Dakika
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