Sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

13.03.2022 05:11

Sivas'ta sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Sivas'ta sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Medicana Sivas Hastanesi THM Korosu Sağlık İçin Söylüyor" konser programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen konseri 2 yıl sonra haya geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkülerimiz yıllarca bu coğrafyada hem acıya hem sevince ortak oldu. Bizler de sağlık çalışanları ve hekimler olarak tıpkı türküler gibi tarih boyunca bütün acıların sevinçlerin en yakınında olduk. Bundan ilham alarak hastanemizde Türk Halk Müziği korosu oluşturduk. Pandemiden önce gerçekleştirmeyi planladığımız konseri salgının açıklanmasıyla iptal etmiştik. Şimdi 2 yılın ardından bu hayalimizi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Hastanenin doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan koronun aylarca çalışarak bu güzel konseri ortaya çıkardığını dile getiren Biçkioğlu, "Güzel bir ekiple güzel bir iş çıktı. Çalışma süreci hem eğlenceli hem motivasyon artırıcı oldu. Bu konserle sosyal sorumluluk anlamında türküseverlerle buluşmak çok daha anlamlı oldu." dedi.

Biçkioğlu'nun konuşmasının ardından sahne alan THM korosu, birbirinden değerli ozanların türkülerini Sivaslıların beğenisine sundu.

Büyük ilgi gören konserde koro ve solo şeklinde seslendirilen türkülere davetliler eşlik etti.

Sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı konseri
Sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı konseri
Sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı konseri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından '14 Mart Tıp Bayramı' konseri - Son Dakika


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