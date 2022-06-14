Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi

14.06.2022 19:19
Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiçek topladığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan İlknur Uslu, 25 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede doğum gününü kutladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiçek topladığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan İlknur Uslu, 25 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede doğum gününü kutladı.

İlçede 21 Mayıs 2022'de çiçek topladığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralan 17 yaşındaki İlknur Uslu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama tutundu.

Yaklaşık 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan Uslu'ya hastane doktorları ve çalışanları tarafından 18. yaş günü etkinliği yapıldı.

Hasta yatağının çevresini balonlarla süsleyen sağlıkçılar, Uslu ile pastadaki mumu üfleyerek iyi dileklerde bulundu.

Uslu ise kendisi için anlamlı olan bir günde hastane doktor ve çalışanlarının sürprizi karşısında şaşırdığını belirterek, tek isteğinin tekrar ayağa kalkarak eski sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor
Kaynak: AA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:24:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement