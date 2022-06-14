Uslu ise kendisi için anlamlı olan bir günde hastane doktor ve çalışanlarının sürprizi karşısında şaşırdığını belirterek, tek isteğinin tekrar ayağa kalkarak eski sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika

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