Sağlık çalışanlarından alkışlı desteğe teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine balkonlardan ve pencerelerden alkışlarıyla sağlıkçılara destek çıkan Simavlı vatandaşlara, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlıkçılar yazdıkları pankartla teşekkür ettiler.



Simav Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, Korona virüs ile ilgili çalışmalarından dolayı, kendilerine alkışla destek olan Simavlı vatandaşlara şükranlarını sunduklarını ifade etti. Çağlar, "Simavlı vatandaşlarımız bizleri motive etmek amacıyla, evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından alkışladılar. Bu anlamlı davranışlarından dolayı, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri alkışlıyoruz" dedi.



Başhekim Çağlar'ın konuşmasından sonra, sağlık çalışanları ellerindeki 'Biz de sizi alkışlıyoruz evde kaldığınız için' yazılı pankartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KÜTAHYA