Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep

16.01.2021 17:26

Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep Kayseri sağlık ordusunda 25 bin 210 personelinin görev aldığı, 23 bin 700 sağlık personeli aşı talebinde bulunarak rekor bir talebe imza attı.

Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep

KAYSERİ - Kayseri sağlık ordusunda 25 bin 210 personelinin görev aldığı, 23 bin 700 sağlık personeli aşı talebinde bulunarak rekor bir talebe imza attı. Pandemi sürecinde fedakar bir çalışma ile her zaman sahada olan sağlık personeli aşı içinde büyük fedakarlık gösterdi.

Kayseri'de aşılama sürecinin kontrollü ilerleyebilmesi adına Kamu Hastaneleri, Erciyes Üniversite Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Entegre İlçe Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde olmak üzere toplam 319 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak 2021 saat 17.30 itibari ile bu uygulama noktalarında toplam 10 bin 139 sağlık çalışanı aşı yaptırarak, 2 gün içerisinde yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde sağlık çalışanı ilk doz aşılamayı gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep
Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep
Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep
Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep

Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Bülent Ersoy'un son paylaşımı hayranlarını şaşırttı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Oğlunun acısına kalbi dayanmadı! Mezarı başında öldü, oğlunun yanına gömüldü İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver İki adamla aynı anda sözlenip, 60 bin TL dolandırdı: Ciddi düşünüyordum, evlenecektim
Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı         
18:02
Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan         
16:51
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
16:35
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı         
15:59
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti         
15:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı         
14:47
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 18:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei