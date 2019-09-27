Sağlık çalışanlarından aşure hayrı

Merkezefendi Devlet Hastanesi personeli tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara hastane bahçesinde aşure ikramı yapıldı.



Hastane önünde yapılan aşure ikramı, hastane İmam-Hatibi Kadir Yılmaz tarafından okunan dua ile başladı. Dua sonrasında Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ve diğer idareciler tarafından hasta, hasta yakınları ve personele aşure ikram edildi. İkram sonunda Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, ikramda emeği geçenlere ve tüm personele teşekkür etti. - MANİSA