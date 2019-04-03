Sağlık Çalışanlarından "Döner Sermayenin Adaletli Dağıtılması" Talebi

Türk Sağlık-Sen üyesi bir grup, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, Sağlık Bakanlığına teslim etti.

Türk Sağlık-Sen üyesi bir grup, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, Sağlık Bakanlığına teslim etti.



Türk Sağlık-Sen üyeleri, döner sermaye ödemelerinde kayıp yaşadıkları iddiasıyla bakanlık önünde bir araya geldi.



Sendikanın Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışalarının döner sermaye ücretlerinde düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.



"Döner sermayelerin kabul edilebilir bir düzeye yükseltilmesi ve adaletli dağıtımın tesis edilmesi temel talebimizdir." diyen Kahveci, döner sermaye sisteminin köklü şekilde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Konuşmanın ardından gruptakiler, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak

Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz