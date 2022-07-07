Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 15:42
Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesinde kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesinde kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Özgür Koçak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Öz Sağlık İş ve Genel Sağlık İş Çorum şubeleri adına açıklama yaptı.

Koçak, Karakaya'nın öldürülmesinin sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonuncusu olmayacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm odaklı hareket edilmedikçe bu gibi olayların tekrar etmesinin muhtemel olduğunu belirten Koçak, "Sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için atılacak adımlar bellidir. Yıllardır söylenegelen çalışmalar ve kanunlar raflarda beklerken, sağlık çalışanları canları pahasına hizmet etmeye devam etmektedir." dedi.

Basın açıklamasına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zahir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli de katıldı.

YORUMLAR
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Bakan Koca: 'Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi' Bakan Koca: 'Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi' Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı
Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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