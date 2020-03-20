Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

6 saat önce

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsü ile mücadele kapsamında video oluşturarak, 'evinde kal' çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

ORDU - Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsü ile mücadele kapsamında video oluşturarak, 'evinde kal' çağrısında bulundu.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara yaptığı 'evde kal' çağrısına hazırladıkları video ile destek çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsün (Kovid-19) diğer insanlara bulaşmaması Ordu'da çalışan sağlık çalışanları, 'evinde kal Ordu' sloganı ile insanlara uyarıda bulundu.

Videonun başlangıcında Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz'ün, "Hep beraber başaracağız. Biz sizler için görevimizin başındayız. Sen de bizim için evinde kal Ordu" sözleriyle başlayan ve doktor, hemşire, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi ve sağlık personellerinin yer aldığı video, sosyal kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda beğeni alan video, izleyenlerden tam not aldı.

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ordu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:10 Kaynak: İHA

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