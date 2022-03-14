SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EYLEM - Son Dakika
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

14.03.2022 15:37
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

14 MART Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çok sayıda sağlık sendikasına bağlı sağlık çalışanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde toplandı.

14 MART Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çok sayıda sağlık sendikasına bağlı sağlık çalışanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde toplandı. Yürüyüşün ardından ortak basın açıklamasını grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları, taleplerini dile getirmek için İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çeşitli sağlık sendikaları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 500 kişilik grup hastane bahçesindeki yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken ne yazık ki, görevdeyiz haklarımız için mücadele ediyoruz" dedi.

Saip, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"3 GÜNLÜK BİR SESSİZLİK İLAN EDİYORUZ"

Aynı saatlerde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaklaşık 150 sağlık çalışanı toplandı. 3 günlük greve başladıklarını belirten grup adına basın açıklamasını Hekim-Sen Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi temsilcisi Özlem Fidancı yaptı.

Özlem Fidancı, "Bizler pandemi döneminde aylarca evine gidemeyen, hamile eşini yalnız bırakmak zorunda kalan, anne baba diyen çocuğunu kapı arkasından izleyenleriz. Bizler insanların kaçtığı izolasyon alanlarında çalışan fedaileriz. 3 günlük bir sessizlik ilan ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram gibi kutlayacağımız günlerin ise bir an evvel gelmesini ümit ve şevkle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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CERRAHPAŞA

Toplanan gruptan detaylar

Yürüyüşten detaylar

Basın açıklamalarından detaylar

Genel ve detaylar

ÜMRANİYE

-Hastane önünde yapılan basın açıklaması

-Hekimlerin alkışlı slogan atması

-Ellerindeki pankartlarla eyleme katılan sağlık çalışanları

-Bazı vatandaşların hekimlere destek vermesi

-Genel ve detay


- İstanbul
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Bayramı, İstanbul, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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