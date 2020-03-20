Sağlık çalışanlarından Fatma Şahin'e teşekkür - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından Fatma Şahin'e teşekkür

6 saat önce

Türkiye korona virüs tehdidine karşı 24 saat fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanlarına alkış yetmez" dedi.

Sağlık çalışanlarından Fatma Şahin'e teşekkür, System.String[]

Türkiye korona virüs tehdidine karşı 24 saat fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanlarına alkış yetmez" dedi. Arayıcı, korona virüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi veren Fatma Şahin'e de teşekkür etti.


Türkiye korona virüs tehdidine karşı 24 saat fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanların bazı haklarında düzenlemeye gidilmesini talep etti. Arayıcı, sağlık çalışanlara ücretsiz ulaşım müjdesi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür etti.


"Sağlıkçılar en zor ortamda görev yapıyor"


Sağlık hizmetlerinin kutsal bir görev olduğunu belirten Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanları olarak savaşta, depremde, salgında, yangında, soğukta, sıcakta daha doğrusu insanların bulunmak istemediği hemen her ortamda büyük bir özveri ile görev yapıyoruz. Yaşam hakkının en kutsal hak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de kutsal bir görevi yerine getirmekten onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


"Yıllardır sorunlarımız çözüm bekliyor"


Sağlık çalışanlarının alkışlanmaktan daha fazlasını hak ettiğini savunan Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanlarına alkışları ile destek olan, moral ve motivasyon kazandıran herkese teşekkür ediyoruz. Ancak biz Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının alkıştan daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Yıllardır ağır iş yükü altında ezilirken hak ettiğini alamayan sağlık çalışanlarının öneminin toplum tarafından daha fazla anlaşılır olması sevindiricidir. Şimdi hükümetimizden beklentimiz sağlık çalışanlarının yıllardır bekleyen sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır" şeklinde konuştu.


"Bizler de hükümeti alkışlayalım"


Arayıcı, açıklamasının devamında, "Önce insan sağlığı diyerek her türlü zorlu ve riskli koşulda görevini layıkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanları emeğinin karşılığını almak istiyor. Bu yüzden yetkililer üzerine düşeni yapmalı. Eriyen maaşlara seyyanen zam verilmeli. Adaletsiz performans sistemini yeniden dizayn edilmeli. Ek ödemedeki sabit tutar arttırılmalı. Tüm sözleşmeliler kadroya alınmalı. Bunlar yapılsın ki bizler de hükümetimizi uzun uzun alkışlayalım" dedi.


"Fatma Şahin'e teşekkür"


Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de sağlık çalışanlarına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti. Arayıcı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'le görüşerek sağlık çalışanları için bu süreçte toplu taşıma araçlarının ve otoparkların ücretsiz olmasını istedik. Başkanımız da bu talebimizi karşılıksız bırakmadı. Tüm sağlık çalışanları adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:04 Kaynak: İHA

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