Sağlık çalışanlarından hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından hastaya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından hastaya doğum günü sürprizi

6 saat önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde yatan 71 yaşındaki Şükran Çorlu'ya servis çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sağlık çalışanlarından hastaya doğum günü sürprizi, System.String[]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde yatan 71 yaşındaki Şükran Çorlu'ya servis çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, servisi çalışanları, merkezde tedavi gören Şükran Çorlu için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Şükran Çorlu eşi Mevlüt Çorlu ile doğum günü pastasını kesti.

Palyatif 1 Bakım Servisi sorumlu hemşiresi Tülin Duman, trafik kazası nedeniyle yaralanan ve tedavisi devam eden Şükran Çorlu'ya hazırladıkları doğum günü kutlamasıyla sürpriz yaptıklarını belirtti.

Hastanın durumunun her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Duman, "Hastamızın şifa ile taburcu olması için gerekli tüm destekler hastanemiz tarafından yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Hasta yakını Muhammed Çorlu ise hastanede verilen sağlık hizmetinden memnun olduklarını belirterek,"Burada aldığımız tedaviden çok memnun kaldık, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Böylesi bir doğum günü etkinliği düzenledikleri için çalışanlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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