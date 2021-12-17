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Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not

17.12.2021 16:53

Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in su ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapılarını 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren halka açtı.

Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in su ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapılarını 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren halka açtı. Öğrencilerden meslek odalarına kadar çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan tesisi son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğrencileri, asistan doktorlar ile hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencileri ziyaret etti. Sağlık çalışanları, " Ankara'nın şebeke suyuna olan güvenimiz arttı" dedi.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, metropol ilçelerin içme suyu ihtiyacının yüzde 97'sini karşılarken, yüzde 3'lük kısım ise Pursaklar Arıtma Tesisi'nden sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın en büyük içme suyu arıtma tesisleri arasında yer alan İvedik Tesisi'nin kapılarını yaklaşık 1 yıldır suyun kalitesini ve nasıl arıtıldığını görmek isteyen vatandaşlara açtı.

Arıtma tesisinin son ziyaretçileri sağlık çalışanları

Hafta için her gün 10.00-17.00 saatleri arasında randevu usulü ziyarete açık olan tesisi son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz başkanlığındaki Tıp Fakültesi Anabilim Dalı öğrencileri, asistanlar ile hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencileri ziyaret etti.

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali'nin eşlik ettiği sağlık çalışanları, 2019 ve 2020 yıllarında arıtma performansı artırılan tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı. Tesis ile ilgili hazırlanan animasyon filmi de izleyen sağlık çalışanları, yapısal ve işletmeye yönelik revizyon çalışmaları, arıtma kimyasallarının yerinde üretimi, barajlarda yapılan alg kontrol çalışmaları, durultucu, harmanlama ve kimya ünitelerini de yakından inceledi.

Tesiste şehir şebeke sistemi online takip ediliyor

Şehir şebeke sisteminin online sistem ile düzenli şekilde kontrol edildiğini aktaran Kali, "Başkent'in suyu, kendi laboratuvarlarımız, akredite olduğumuz laboratuvar ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere 3 aşamalı analizden geçiriliyor. 3 yıldır tek bir numunemiz bile uygunsuz çıkmadı. Halkımızın yanı sıra bu işin uzmanı olan kişilerin de tesisimizi incelemelerini sağlıyor, görüşlerini dikkate alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İçme suyunun sağlıklı ve güvenli olmasının halk sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz, "Musluğumuzdan akan su nasıl arıtılıyor, şehre nasıl dağıtılıyor bunları yerinde gözlemlemiş olduk. Sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlığın olmazsa olmazlarından. Gördük ki Ankara'nın suyu oldukça iyi bir şekilde arıtılarak şehre dağıtılıyor. Teknolojik yenilenmelerin de yapıldığı tesisin ilerleme kaydettiğini gördük" diye konuştu.

Barajlardan gelen ham suyun işleme tabi tutulduğu İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, Başkent'in 2070 yılına kadar içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılaması planlanıyor. Birinci ve ikinci etaptan sonra üçüncü etapta yenileme çalışmalarına başlanılan tesiste, yapım ihalesine çıkılan dördüncü etabın da yakın bir gelecekte inşa edilmesi hedefleniyor.

Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not
Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not
Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not
Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Tıp Fakültesi, İçme Suyu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne tam not - Son Dakika


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