Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları "kadına yönelik şiddete hayır" dedi Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi sağlık çalışanları, kadına yönelik şiddete giydikleri tişörtle dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları "kadına yönelik şiddete hayır" dedi

ANKARA - Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi sağlık çalışanları, kadına yönelik şiddete giydikleri tişörtle dikkat çekti. "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı tişörtlerle hastane içinde dolaşan çalışanlar, attıkları sloganlarla da şiddete tepki gösterdi.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi doktorları ve çalışanları artan kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı tişört giydi. Hastane içinde dolaşan çalışanlar, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşma ile de şiddete dikkat çekti. Şiddete maruz kalarak hastaneye başvuran kişilerin yaşadıklarına şahit olan çalışanların hedefi ise şiddete karşı farkındalık oluşturmak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel 100.Yıl Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Gözdemir, 100. Yıl Hastanesi çalışanları olarak şiddetin her türlüsüne 'hayır' dediklerini vurguladı. Kadına şiddetin ciddi bir medeniyet suçu olduğunu vurgulayan Gözdemir, "Kadın bakıldığında toplumsal olarak her yerde. Kadın öncelikli olarak annedir, kadın abladır, kadın kardeştir, kadın eştir. Ne inandığımız değerler ne de örf adetlerimiz kadına şiddeti kabul eder. Çünkü kadın vatan savunmasında erkekle yan yana cephede savaşandır, tarlada çalışandır, fabrikada üretendir. Bu yüzden kadınlara sahip çıkma noktasında hepimizin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum ve hepimizi kadına sahip çıkma noktasında güçlü ve birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Özel 100.Yıl Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Doç. Dr. Nail Ersöz ise şiddetin her türlüsüne karşı olmanın, asli insani bir unsur olduğunu aktararak, "Burada kadın-erkek kavramlarının birbirinden farklılaştırarak birisinin diğerine şiddet unsuru haline getirmek tamamen acizliğin göstergesidir. Kadın bizim için bir eştir, anadır. Her şeyden önce anadır. Bir anneye nasıl saygılı olunması gerekiyorsa ki insanın her zaman en fazla seven varlıktır anne. Bizim de kadına o şekilde saygılı olmamız lazım. Şiddetin 'ş' sini bile aklımıza getirmemiz gerekir bu sadece kadın bazında da değil birbirimize karşı davranışlarımızda da böyle olmamızda fayda var" diye konuştu.

Yaptıkları etkinliğin amacına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ersöz, "Biz hastane ortamında yaşıyoruz. Hastaneler sadece hastalıkları nedeniyle buraya gelen insanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda şiddete maruz kalıp bu şekilde gelenler de var. Bunlarında bir yönüyle gelen hastaların görmesi açısından olumlu olacağını düşünüldü. Dileriz etrafımızda güzel bir mesaj verilmiştir. Barış ve sevgi, şiddetten her zaman daha güzeldir" şeklinde konuştu.

Ersöz, şiddetin önüne ise sevgi ile geçilebileceğinin altını çizdi.

Hastalardan Şerife Ersöz de, hastane içinde gerçekleştirilen bu etkinliğin şiddete karşı farkındalık oluşturmak için faydalı olabileceğine işaret etti.

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki - Son Dakika
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