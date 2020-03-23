Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarından kendilerini alkışlayan vatandaşlara selam - Son Dakika
Sağlık çalışanlarından kendilerini alkışlayan vatandaşlara selam
6 saat önce
Başkent'te 112 Acil Servis çalışanları, 4 gündür kendilerini her gün saat 21.00'de alkışlayan vatandaşlara siren çalarak selam gönderdi.
Başkent'te 112 Acil Servis çalışanları, 4 gündür kendilerini her gün saat 21.00'de alkışlayan vatandaşlara siren çalarak selam gönderdi.
Türkiye'de korona virüsü (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından canla başla çalışan ve fedakarlık gösteren sağlık görevlilerini vatandaşlar 4 gündür her akşam saat 21.00'de evlerinin balkon ve camlarından alkışlayarak desteklerini gösteriyor. Ankara'da görev yapan 112 Acil Servis çalışanları da, kendilerine destek veren vatandaşlara siren çalarak selam gönderdi. Çekilen videoda ambulanstaki sağlık görevlisi, "3 gündür bizden desteklerini esirgemeyen önce milletimiz, sonra polisimiz ve askerlerimiz bu sirenler sizin için, teşekkür ediyoruz" dedi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler