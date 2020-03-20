SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KOMANDOLARA TEŞEKKÜR VİDEOSU - Son Dakika

KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli kendilerine moral vermek için video paylaşan Şemdinli'deki komandolara çektikleri video ile teşekkür etti.

Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'ndeki askerler, koronavirüs salgını nedeniyle görev yapan sağlık personeline moral vermek için video kayda aldı. Komandolar çekilen videoda, "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli de askerlere çektikleri video ile teşekkür etti. Teşekkür videosunda konuşan sağlık personeli, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe üs bölgesinde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz Vatandaşlarımıza evlerinde kaldıkları için çok teşekkürler Türkiye" dedi.