Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı - Son Dakika
Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı
7 saat önce
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.
Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları mesajlarında "Bizler sizin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal" ibaresine yer verdiler. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek