Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi

6 saat önce

Kilis'te 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan meslektaşları için, bulunduğu hastanenin bahçesinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kilis'te 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan meslektaşları için, bulunduğu hastanenin bahçesinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Rahatsızlığı nedeniyle Kilis Devlet Hastanesine başvuran 112 Acil Servis personeli Şükriye Yabancı, Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alındı.

Doğum gününü de karantina uygulaması kapsamında hastanede geçiren Yabancı'yı, arkadaşları unutmadı.

Meslektaşları için getirdikleri pastayı hastane bahçesinde kesen sağlık personelleri, kendilerine pencereden eşlik eden arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı.

Kutlamaya katılan İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, çalışma arkadaşlarının talebi doğrultusunda sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamaya karar verdiklerini ifade etti.

Müdürlük olarak, tedavisi başladığı andan itibaren çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını anlatan Arık, "Tıbbi tedavinin yanında psikolojik tedavi de çok önemli. Mesai arkadaşları olarak kendisine bir sürpriz yapalım dedik. Doğum gününü, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde içeriye girmeden dışarıdan kutladık." diye konuştu.

"Evde kalın sağlık çalışanları sizlerin yanında"

Yabancı'nın en kısa zamanda iyileşip kaldığı yerden mesaisine devam etmesi için duacı olduklarını dile getiren Arık, "Bu vesileyle halkımıza da 'Evde kalın, sağlık çalışanları sizlerin yanında ve her türlü desteğe hazır' demek istiyorum." ifadesini kullandı.

Arık, meslektaşlarının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve her geçen gün daha da iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse de Kilis'in küçük bir il olması nedeniyle çalışanların hepsinin birbirini yakından tanıdığını ve aile gibi olduklarını söyledi.

Yabancı'nın mesai arkadaşları arasında çok sevilen birisi olduğunu ifade eden Köse, kendisinin en kısa sürede iyileşmesini beklediklerini belirtti.

Çalışma arkadaşı Esma Cici de Şükriye Yabancı'nın çok güçlü biri olduğunu vurgulayarak, "En kısa zamanda buradan çıkacağına inanıyorum." dedi.

Doğum günü sürprizine çok sayıda sağlık çalışanının yanı sıra İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu ve aynı birimin başkan yardımcısı Mehmet Öztin de katıldı.

Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi

Acil Servis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:30 Kaynak: AA

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