Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören emekli öğretmene anlamlı ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören emekli öğretmen Mevlüt Bilici'yi unutmadı.

Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nden sorumlu hemşire Bengi Pekak, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli öğretmen Mevlüt Bilici'nin 7 Kasım'da hastaneye başvurduğunu ve yaklaşık 3 gün solunum cihazına bağlı olarak takip ettiklerini bildirdi.

Salgın sürecinin devam ettiğini hatırlatan Pekak, "Aşılanma sürecinin tamamlanması çok önemli. İnsanların buna destek vermeleri gerekiyor. Lütfen herkes aşılarını tamamlasın. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, hastamız Mevlüt Bilici ve tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutlarız." ifadesini kullandı.