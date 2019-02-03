Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarından Lösemili Çocuklara Yardım Kampanyası

Sağlık Çalışanlarından Lösemili Çocuklara Yardım Kampanyası

9 dakika önce

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, lösemi tedavisi gören çocuklara kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Sağlık Çalışanlarından Lösemili Çocuklara Yardım Kampanyası, System.String[]
ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, lösemi tedavisi gören çocuklara kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Mesleki sorumlulukları nedeniyle riskli ve zor şartlarda çalışan acil sağlık çalışanları, lösemili çocuklara destek oldu. ATTDER Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kışlık ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi ve çeşitli hikaye kitapları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara dağıtıldı. Lösemili çocukların yanı sıra Diyarbakır'da yardıma muhtaç çocuklar için çeşitli kampanyalar düzenleyen dernek üyeleri, hayırseverlerden destek bekliyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:27 Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel
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