Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

10.03.2022 12:19

Erzincan'da doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi ve hastane personelinden oluşan koro, ilk konserinde yöre halkıyla buluşacak.

Erzincan'da doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi ve hastane personelinden oluşan koro, ilk konserinde yöre halkıyla buluşacak.

Kentteki sağlık kuruluşlarında görevli 2 yönetici, 3 doktor, 2 diş hekimi, 8 hemşire, 2 eczacı, 4 tıbbi sekreter ve 11 hasta hizmetleri personeli, yaklaşık 5 ay önce bir araya gelerek koro kurdu.

Salgın döneminde yaşadıkları yorgunluğu müzikle atmaya çalışan 32 sağlık personeli, günlük yoğun geçen tedavi, muayene, ameliyat ve hasta işlemlerinin ardından, Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kendilerine ayrılan eğitim salonunda bir araya geliyor.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden eserleri seslendiren sağlık çalışanlarından bazılarının ney, bağlama ve flüt çaldığı koroya, yetenekli üniversite öğrencileri de farklı enstrümanlarla eşlik ediyor.

Koro, ilk konserini 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 12 Mart'ta Erzincan halkına verecek.

"Halk müziğimizin güzide eserlerini seslendiriyoruz"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şenol Biçer, AA muhabirine, sağlık çalışanları ile bir araya gelerek koro oluşturduklarını söyledi.

İş dışındaki zamanlarda meslektaşları ile müzik yaptıklarını ifade eden Biçer, şöyle konuştu:

"Uzun bir çalışma sürecinden geçtik. Zaten daha önce koroda bulunan ve zaman zaman bir araya gelen bazı arkadaşlarımızın tecrübeleri bulunuyordu. Değerli hocalarımızın eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde halk müziğimizin güzide eserlerini beraber seslendiriyoruz. Gerek koro gerekse solo eserlerimizle çok güzel bir sunum hazırladık. Umarım başarılı bir şekilde Erzincan halkına, akademik camiaya ve sağlık çalışanlarımıza güzel eserlerimizi sunarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı hep beraber paylaşmayı düşünüyoruz."

"Konserle Erzincan'ı sallayacağız"

Hemşire Tülay Su da konsere çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Vereceğimiz konserle Erzincan'ı sallayacağız. Çalışmalarımıza severek geliyoruz ve severek hazırlanıyoruz hatta bazen buradan ayrılmak istemiyoruz. Bütün Erzincan halkını konserimize bekliyoruz." diye konuştu.

Koro solisti sağlık memuru Adem Yavuz Zengin ise salgın sürecinde çok yorulmalarına rağmen zaman zaman türkü seven arkadaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Buluşmalarda bir koro oluşturma düşüncesinin çıktığını belirten Zengin, "Sağ olsun sağlık müdürümüz bize bu düşüncemizi hayata geçirmek için destek oldu. Arkadaşlarımız gerekli fedakarlığı gösterdi ve koro ekibimizi kurduk." dedi.

Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor
Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor
Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

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Araştırma Hastanesi, Diş Hekimi, Erzincan, Hastane, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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