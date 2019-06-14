Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi
2 saat önce
Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosuna başarı belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde tamamı sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu, geçtiğimiz 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında sahne almıştı. Halkın beğenisini toplayan tüm koro üyelerine başarı belgesi verilmesi uygun görüldü.
Bu kapsamda düzenlenen programla İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, tüm koro üyelerine göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. - ERZİNCAN
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