Sağlık çalışanlarından örnek davranış - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

10.01.2021 10:19
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Sağlık çalışanlarından örnek davranış Gaziantep'te bir grup sağlık çalışanı, iş arkadaşları ve hayırseverlerden topladıkları giyim, ayakkabı ve gıda malzemelerini yardıma muhtaç çocuklara ve ailelere ulaştırıyor.

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir grup sağlık çalışanı, iş arkadaşları ve hayırseverlerden topladıkları giyim, ayakkabı ve gıda malzemelerini yardıma muhtaç çocuklara ve ailelere ulaştırıyor.

Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan bir grup sağlık çalışanı, izinli oldukları günlerde de boş durmayarak iş arkadaşları ve hayırseverlerden aldıkları yardımları muhtaç çocuklara ve ailelere götürüyor. Kimi zaman kapı kapı gezen, kimi zamansa muhtarlıklar aracılığıyla yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelere destek olan sağlık çalışanları, daha fazla kişiye ulaşmak için hayırseverlerden destek bekliyor.

Daha fazla yardım toplayarak yardıma muhtaç olan kişilere ulaşmak istediklerini belirten Tuğba Arı, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti. Arı, "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde 10 yıldır çalışıyorum. 2 yıldır düzenli olarak insanların kullanmadığı giyim, ayakkabı ve erzakları toplayıp insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Hiçbir şekilde dernek, vakıf gibi yerlerle bir bağlantımız yok. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak birkaç sağlık çalışanı arkadaşımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız daha fazla insana ulaşarak daha fazla yardım toplamak. Bu şekilde daha fazla insana yardımcı olabileceğiz. İnsanlar kullanmadıkları eşyaları, fazla olan erzaklarını çöpe atmasınlar bize ulaşılsın, biz de onlar adına yardıma muhtaç ailelere verelim istiyoruz. Yardımları şu ana kadar eş, dost, akraba ve iş arkadaşlarımız sayesinde yapıyoruz. Çocuklarımıza kıyafet, oyuncak ve okul zamanı kırtasiye malzemeleri veriyoruz. Bizim önceliğimiz öksüz ve yetim çocuklar" dedi.

"İnsanlara umut olmayı istiyoruz"

Yaptıkları yardımlardan dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini belirten Nurgül Şahbaz, "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde hemşire olarak görev yapıyorum. Bu pandemi sürecinde biz insanların evde kalmasını istiyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu her şey olabilir. Ayakkabı olabilir, giyim olabilir ve erzak olabilir. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ben hemşire olduğum için bize genelde yardımlar hastanede çalışan sağlık çalışanlarından geliyor. Biz sadece vesile olarak çalışıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum, onların küçücük bir ihtiyaçlarını bile karşıladığımızda ya da gülümsemelerine neden olduğumuzda çok mutlu oluyorum. Bir ihtiyaçları olduklarında bize ulaşmaları için telefon numaralarımızı veriyoruz. Çünkü ben insanların birbirlerine umut olmalarını istiyorum. İnsanlar kendi evinde şunu hissetmesinler; 'ben çok çaresizim.' Bu duyguyu hissetmemelerini istiyorum. Bu şekilde Türkiye'nin bir yerine daha güzel ve daha net bir şekilde gelecek bırakılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından örnek davranış - Son Dakika


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