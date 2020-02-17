Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem

7 saat önce

Sağlık çalışanları kendilerine yönelik uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi önünde eylem yaptı.

Sağlık çalışanları kendilerine yönelik uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi önünde eylem yaptı.

İstabul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, SES istanbul Şubeleri, Dev Sağlık-İş ve Birlik Dayanışma Sendikası üyesİ bir grup, saat 12.30'da faküte önünde bir araya geldi. .

İstanbul Tabip OdasıYönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu tarafından okunan ortark basın açıklamasında, Sağlıkta şiddet yasa tasarısının hızla yasalaştırılmasını, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu etkin olarak uygulanmasını, muayene randevularının hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesini, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmesini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilsin ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
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