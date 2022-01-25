Sağlık çalışanlarından, şiddete karşı 'siyah  kurdele' çağrısı - Son Dakika

SAĞLIK Çalışanları Sendikası Edirne Temsilciliği, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, sağlık çalışanlarına artarak devam eden şiddeti kınadı. Yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet yasası etkin ve caydırıcı bir hale getirilene kadar; tüm sağlık çalışanlarını belli bir gün sınırlaması olmadan siyah kurdele takarak çalışmaya davet ediyoruz" denildi.

Edirne'de Sağlık Çalışanları Sendikası temsilcileri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Son olarak İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde, hemşire Ömür Erez'in görevi başında katledilmesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne bir araya gelen sendika üyeleri şiddete tepki gösterdi. Sendikanın Edirne Temsilciliği Başkan Yardımcısı Gökhan Çakır'ın okuduğu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yapılan tüm zorbalıkların ve şiddetin yapanların yanına kar kaldığı belirtildi. Sağlıkta her gün şiddete bir yenisinin eklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz bir meslektaşımıza uygulanan şiddetin travmasını atlatamamışken bir başka meslektaşımıza öncekini aratacak derecede vahşi vicdansız saldırıların haberini almaktayız. Son günlerde kamuoyuna yansıyan dinleyenleri dehşete düşüren olaylar yaşandı. İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi acil servisinde, görevi başında darp edilen hemşire arkadaşımız kendini değil henüz doğmamış bebeğini düşünerek 'Ben hamileyim vurmayın' dediği halde şiddetin dozunu arttıran zorbalar hemşire arkadaşımızı tekmeleyerek darbetti. Yine bir başka olay Denizli Pamukkale Üniversitesi çocuk servisinde çalışan iki doktor arkadaşımıza, elini kolunu sallayarak servise kadar giren bir seyyar satıcı tarafından odaya kilitlenip rehin alındı ve darbedildi. ve bir başkası daha Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire arkadaşımız tartıştığı hasta yakınını şikayet etmek için polis merkezine başvurdu. Dönüşte şikayetçi olduğu kişilerce yolu kesilerek darbedildi"'ÖFKEMİZ ACIMIZ KADAR BÜYÜK'Son olarak İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'in vahşice katledildiğinin belirtildiği açıklamada, "İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde görevli hemşire arkadaşımız Ömür Erez, 20 suç kaydı olan bir cani tarafından görevi başındayken katledildi. Öfkemiz acımız kadar büyük. Dikkatinizi bir noktaya da çekmek istiyoruz. Bu cani kişi, bir sağlık merkezine silahla nasıl girebilmekte ve çalışan birini zorlanmadan nasıl katledebilmektedir? Bu acı olaydan ders çıkarılması ve sıkı tedbirlerin alınması elzemdir. Güvenlik personeli olmayan kamu kurumlarına acilen güvenlik personeli verilmeli hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının girişine X-ray cihazları konulmalıdır. Sağlık çalışanları iş yerine gelirken hakaret, darp, hatta ölüm korkusu yaşamamalıdır. Huzurlu ve güvenli ortamlarda mesleğini ifa etmek tüm sağlık çalışanlarının en doğal hakkıdır" diye konuştu.Açıklamada, sağlıkta etkin ve yenilenmiş bir şiddet yasası çıkarılması gerektiğine de vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Bizler bu bahsi geçen sözel ve fiziksel şiddet olaylarını kamuoyuna duyururken bile hicap duyarken, bu zorbalığı yapanlar utanıp sıkılmadan toplum içinde gezmektedirler. Çünkü sağlıkta şiddeti engelleme adına yapılan yasalar caydırıcı olmaktan uzaktır. Yapılan tüm bu zorbalıklar yapanların yanına kar kalmaktadır. Artık bıçak kemiğe dayanmış, sağlık çalışanlarının sabrı taşmıştır. Bu çirkin olayların son bulması adına Sağlıkta etkin ve yenilenmiş şiddet yasası için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz. 'Yaşam veren eller yaşamından olmasın' diyor, sağlıkta şiddet yasası etkin ve caydırıcı bir hale getirilene kadar; tüm sağlık çalışanlarını belli bir gün sınırlaması olmadan siyah kurdele takarak çalışmaya davet ediyoruz."