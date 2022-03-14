Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2 - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2

14.03.2022 15:25

Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 200 sağlıkçı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastane önünde bir araya geldi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 200 sağlıkçı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastane önünde bir araya geldi. 'Doktoru yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın' yazılı pankart açan grup, koronavirüs döneminde hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. Grup adına konuşan doktor Tuğçe Saltoğlu, "Bunca emek, çaba, uykusuz geceler, ağır stres ve iş yükü altında ezilen, toplumun yüz akları olan hekimler günlük siyasi söylemlerin mevzusu yapılamaz ve bu kıymetli meslek itibarsızlaştırılamaz. Tüm bu olumsuz söylem ve eyleme rağmen bizler cesaretle ve azimle işimizin başındayız. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bundan sonra da severek yapmak istiyoruz, özlük haklarımızın ivedilikle düzeltilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanlarını makamında ağırladı Sağlık çalışanlarını makamında ağırladı MİNİKLERDEN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI'YA 14 MART SÜRPRİZİ MİNİKLERDEN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI'YA 14 MART SÜRPRİZİ Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Ankara Şehir Hastanesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2 - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement