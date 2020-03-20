Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evde kal' çağrısı
30 dakika önce
Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'evinde kal' mesajı verdi.
Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'evinde kal' mesajı verdi.
Hastanenin sitesinden yapılan paylaşımda sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için evde kal. Misafir kabul etme" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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