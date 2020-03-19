Sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evinde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evinde kal' çağrısı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara "evinde kal" çağrısı

6 saat önce

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, vatandaşlara evinde kalmaları çağrısında bulundu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, vatandaşlara evinde kalmaları çağrısında bulundu.

Hastanede görevli personel, dövizlere "ellerini yıka", "sosyal mesafeni koru", "evinde kal" gibi tavsiyeler yazarak sosyal medyada paylaştı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle vatandaşların sağlığı için mücadele ettiğini, halkın da tavsiyelere uyarak gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Hijyene özellikle dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere vatandaşlarımızın uyması önem taşıyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evinde kalıp sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak her saniye hizmete hazırız. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinde kal çağrısı

Amasya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:27 Kaynak: AA

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