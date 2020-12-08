Sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup - Son Dakika

Mart ayından bu yana Korona virüs salgınının baş kahramanları sağlık çalışanlarına yönelik çok sayıda övgü dolu sözler gündeme gelirken, Marmaris'ten 9 yaşındaki Cuma Koyunbakan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiği mektup duygulandırdı.

Marmaris Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Cuma Koyunbakan, tüm sağlık çalışanlarına, posta ile minnet ve teşekkür içeren mektup gönderdi. Mektubu alan İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer minik öğrenciye minnet dolu sözcüklerine karşılık teşekkür mahiyetinde kişisel koruyucu ekipmanlardan ve küçük hediyelerden oluşan bir set ile cevap verdi. Hazırlanan hediye seti sağlık ekibi tarafından 2'nci sınıf öğrencisi Cuma Koyunbakan evinde ziyaret edilerek kendisine ulaştırıldı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer minik Cuma'ya gönderdiği mektubunda, "Sevgili Cuma Koyunbakan, mektubunda belirttiğin güzel duyguların için şahsım ve tüm sağlık çalışanları adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zor süreçten geçtiğimiz bu günlerde sizlerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanız, biz sağlık çalışanlarına vereceğiniz en güzel destek olacaktır. Bu günler geçecek ve tüm insanlık olarak daha sağlıklı günler yaşayacağız İnşallah. Güzel gözlerinizden öpüyorum. Selam ve sevgilerimle"

İşte o duygu dolu mektup

"Sevgili sağlık çalışanları, sizlere minnettarız. Size teşekkür borçluyuz. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ama biliyoruz ki, bu da geçecek. Sizleri çok yorduk. Bizleri affedin. Bütün sağlık çalışanları için dua edeceğim. Ayrıca bizler de okulumuza düzgün gidemiyoruz. Çok özlüyoruz. İnşallah bu virüs biter çabucak. Bizler okulumuza, öğretmenlerimize kavuşuruz. Sizler de ailenize, sevdiklerinize kavuşursunuz. Sizleri çooook seviyoruz. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. Biraz daha dayanın lütfen. Dezenfaktansız dışarı çıkmıyorum, maskesiz dışarı çıkmıyorum. Size sözüm olsun" - MUĞLA