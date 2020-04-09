Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler

6 saat önce

GAZİANTEP Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM), koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını virüsten korumak için kullanılan ve hastaları entübe ederken solunum yolunu görüntüleyen yaklaşık 2 bin 500 dolarlık Fiber Optik Video Laringoskop cihazını...

Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler, System.String[]

GAZİANTEP Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM), koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını virüsten korumak için kullanılan ve hastaları entübe ederken solunum yolunu görüntüleyen yaklaşık 2 bin 500 dolarlık Fiber Optik Video Laringoskop cihazını 200 lira maliyetle üretmeyi başardı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede, birinci derece risk alan sağlık çalışanlarının virüsten korunması için üretilen cihazların fiyatları binlerce dolara ulaştı. Daha önce sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcı ile siperlik üreten ULUTEM, bu kez piyasa değeri 2 bin 500 dolar olan Fiber Optik Video Laringoskop cihazını 200 TL maliyetle üretmeye başladı. Özellikle acil servislere gelen hastaları entübe ederken kullanılan cihaz, sağlık çalışanlarına damlacık yolu ile virüs bulaşma riskini neredeyse sıfıra indiriyor. Geliştirilen cihazla hasta baş ve göğüs çevresine yerleştirilen şeffafa kafesten uzatılan Fiber Optik Video Laringoskop cihazı ile bilgisayardan görüntü alınarak entübe ediliyor. Bu sayede olası koronavirüs vakalarının ağzından yayılan damlacıklar şeffaf kafeste kalarak sağlık çalışanına ulaşmıyor.

ENTÜBE İŞLEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANINI KORUYOR

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Suat Zengin, ULUTEM'in daha önce de 3D yazıcı ile sağlık çalışanlarının kullanması için siperlik ürettiğini ifade ederek şunları dedi:

"Birçok üniversite, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptı. Koruyucu ekipman, sağlık çalışanları için çok önemli. Hem virüsü kapmamaları açısından hem de psikolojik olarak uzun soluklu bu mücadelede sağlam durmaları için çok önemli. Maske olarak başladığımız üretime siperlikle devam ettik. Bu siperlik çok koruyucu bir özelliğe sahip, çok dayanıklı. Bir sonraki kademe de özellikle entübe etmemiz gereken hastalardan damlacık saçılma olayı olacağı için koruyucu bir kabin ile devam ettik. Bunu da bir kademe daha ilerletip, piyasadan 2 bin 500 dolarlara alınabilen Video Laringoskop adı ile bilinen Laringoskop cihazını da çok basit iki aparatla kendimiz entegre ederek kullanmaya başladık. ULUTEM araştırma merkezimizde üretmiş olduğumuz geri dönüştürülebilen materyalden bir Laringoskop, bu Laringoskop'a 100 TL'ye aldığımız bir kamera sistemi entegre ettik. Bunu da bilgisayarda görüntüye aktardığımızda entübasyon işlemini yaparken güçlü bir koruma sağlamış olduk. Damlacık saçılımını en az dereceye indirerek sağlık çalışanımızın bu damlacıkla muhatap olmaması için böyle bir üçlü koruma sistemi geliştirmiş olduk. Başka üniversitelerden de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bunun kablosuz halinde yapıldığını öğrendik. Onlarla da karşılıklı görüş alışverişimiz devam ediyor."

'CİHAZ 200 TL'YE MAL OLDU'

ULUTEM Müdür Yardımcısı Musa Yılmaz ise üç boyutlu lazer tarama sistemi ile her türlü malzemeyi tarayarak üretebildiklerini söyledi. Şu anda günde 12 adet Laringoskop cihazı üretebildiklerini ifade eden Yılmaz, "Özellikli bu hastalıktan sağlık çalışanlarımızı korumamız gerekiyordu ki onlarda hastaları koruyabilsin. Bu konuda üniversitedeki hocalarımızdan bize siperlik yapımı ile ilgili talep geldi. İlk zamanlar siperlik bulunamaması konusunda bir sıkıntı vardı. O esnada biz işe koyulduk ve kendi siperliğimizi tasarladık. Hemen prototip üretimini yapıp doktorlara ve fakültemize gösterdik. Doktorlarımızın birkaç düzeltmesinden sonra tekrar yaparak üretimi sağladık. Bunun ardından bir talep daha geldi. Entübe sırasında kamera ile koronavirüs hastalarının incelenmesi sırasında doktorları koruyan bir cihaz varmış. Bu cihazı 2bin 500- 3 bin dolar arasında hastaneler satın alıyormuş. Bunun burada üretiminin olup olmayacağını sordu başhekimimiz. Biz burada bunu 1 günde tasarım çalışmasını yaparak üretmeye başladık. Bizim cihazımız kamera ile birlikte 200 liraya mal oldu. Bizim kullandığımız malzemeler özel malzemeler. Bunu normal 3D yazıcı ile yapsaydık, fiyatını 100 TL'ye kadar düşürebilirdik" şeklinde konuştu.


Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:28 Kaynak: DHA

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