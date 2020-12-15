Karabük'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu - Son Dakika

Karabük'te hayırsever iş insanları tarafından alınan pizzalar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine getirilen pizzalar, sağlık çalışanlarına teker teker dağıtıldı.

Kutusunda, "Kovid-19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." yazılı pizzaları alan çalışanlar, emeği geçenlere teşekkür etti.