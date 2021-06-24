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"Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü" - Son Dakika

"Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü"

24.06.2021 18:06

"Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü" Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı Bilim insanlarından sağlık çalışanları için 3.

"Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü"

Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı

Bilim insanlarından sağlık çalışanları için 3. Doz hatırlatma aşısı tavsiyesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından sağlık çalışanlarının ikinci aşıdan üç ay sonra yüzde 95.2'sinde antikor düzeyleri düşüş gösterdi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları' kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan raporda sağlık çalışanlarının ikinci aşıdan üç ay sonra yüzde 95,2'sinde antikor düzeylerinin düşüş gösterdiği belirlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen 'Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı. Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının antikorlarında düşüş görüldüğü ve bu yüzden 3. Doz hatırlatma aşısının gerekebileceği vurgulandı.

Çalışmanın, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile Türkiye'de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının etkinliği ve antikor düzeyi takip çalışmasının iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını içerdiği bildirildi. Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim elemanları tarafından yürütüldü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı başkanlığındaki araştırma ekibinde Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Pınar Erbay Dündar, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Dr. Öğr Üyesi Şebnem Şenol Akar, Dr. Öğr. Gör. Deniz Özer, Dr. Yunus Özkaya, Dr. Kübra Çiçek, Dr. Zeynep Öykü Öztürk Arıkan, Dr. Zeynep Ceyda Buran, Dr. Merve Gezginci, Uz. Hem. Ferya Karadağ Yalçın yer aldı.

Araştırmaya 1053 sağlık çalışanı katıldı

Yapılan çalışmada, iki aşı dozu sonrası 3. ayda Covid hastalığına yakalanma durumunu ve virüsün Spike proteinine özgü kantitatif antikor düzeylerini ortaya koyma yönteminin kullanıldığı ve çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanı katıldığı bildirildi. İki doz Sinovac aşı uygulaması sonrası 28. gün bulgularının daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, son yapılan çalışmanın aşı sonrası 3. ay bulguları, 3 aylık süre içinde aşılananlar içinde 'hastalanma sıklığı' ve aşının oluşturduğu antikor düzeyleri başlıkları altında sunuldu.

"1053 kişiden 26'sı hastalığa yakalandı"

Açıklanan raporda hastalanma sıklığıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Başlangıçta Covid-19 antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı olmuş 1053 sağlık çalışanının 26'sı (yüzde 2.4) ikinci aşıyı izleyen 28. gün 3 aylık süre içinde Covid-19 hastalığına yakalanmışlardır. Bu dönemde PCR testi yapılmamış olmakla birlikte üçüncü ayda bakılan Covid-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) Covid-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2.8) olarak saptanmıştır. Bu kişilerden hastanede yatarak tedavi alan olmamıştır. İkinci aşıdan sonraki 28. gün 3 aylık süre içinde 151 sağlık çalışanının, yakın temasta olduğu yakın arkadaş ya da aile bireyi Covid-19 tanısı almıştır. Yakınları Covid-19 tanısı almış olan bu 151 sağlık çalışanından 18'i (yüzde 12) Covid-19 hastalığını geçirmiştir."

"Sağlık çalışanlarının yüzde 95.2'sinde antikor düzeyleri düştü"

Açıklanan raporda antikor düzeyleriyle ilgili olarak şunlar belirtildi: "İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının yüzde 95.2'sinde antikor düzeyleri düşüş göstermiştir. İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının yüzde 77'sinde SARS-CoV-2 antikorları tespit edilmiştir (Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi, 2. aşıdan 28 gün sonra bu oran yüzde 97 idi). Yani aşıdan sonraki 3. ayda, çalışma grubunun yüzde 23'ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru negatifleşmiştir. Tüm bu veriler, Ağustos 2021'de yapacağımız 'Aşılama sonrası 6. ay antikor düzeyleri ve etkinliği' izlem sonuçları ile netleşecek olmakla birlikte, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında '3. doz hatırlatma aşısının' gerekebileceğini düşündürmektedir.

Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü
Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü
Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü
Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü

COVIRAN Bereket, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Sinovac, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Sağlık çalışanlarının antikor oranları düştü' - Son Dakika


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