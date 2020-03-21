Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek

6 saat önce

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek Karabük'te oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları otomobillerdeki dezenfekte hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz bir şekilde yararlanacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek

KARABÜK - Karabük'te oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları otomobillerdeki dezenfekte hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz bir şekilde yararlanacağını söyledi.

Türkiye'de etkisini gösteren ve 9 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı toplu taşımalarda, caddelerde, sokaklarda, camilerde, okullarda ve bir çok alanda dezenfekte çalışmaları başladı. Gün geçtikçe vaka sayısının artmasına neden olan virüsle mücadele kapsamında oto yıkamacılarda otomobilleri özel dezenfekte çalışmalarını vatandaşlarının hizmetine sundu. Karabük'te 23 yıldır oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Onbaşı, korona virüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına bu hizmeti ücretsiz olarak vereceklerini söyledi.

"Araç içi dezenfekte işlemi başlattık"

23 yıldır oto yıkama ve otopark olarak Karabük'te hizmet verdiklerini belirten oto yıkama sahibi Mehmet Onbaşı, "Biliyorsunuz ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Çin'de başlayan korona virüsü ile ilgili özel kişisel bakım ve temizliğe dikkat etmemiz, bütün dünya genelinde çok önemli. Bizle işletme sahibi olarak 23 yılın verdiği deneyimle böyle bir hizmet başlattık. Tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektasyon ilaçlarımızla araç içi dezenfekte işlemi başlattık" dedi.

Dış ortamda duran araçlarda mikrobun metal üzerinde durmasının sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Onbaşı, araçlarda hem iç hem de dış temizliği yaparak mikropları öldürdüklerini ve mikropların araç içerisine girmemesini sağladıklarını ifade etti.

'Sağlık çalışanlarının araçları ücretsiz dezenfekte edilecek'

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Onbaşı, "Bizde onlara bir nebze yardımcı olabilirsek araç iç-dış yıkama kaidesiyle dezenfektasyonu ücretsiz olacak. Bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti sağlık çalışanlarından talep etmeyeceğiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek

Karabük, Araç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:13 Kaynak: İHA

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