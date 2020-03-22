Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

Ceyhan'da oto temizliği yapan esnaf Esnaf Uzel:

"Bu süreçteki mücadeleye katkı koymak istedik"

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde oto bakım ve temizlik hizmeti veren bir esnaf, korona virüsle mücadele adına örnek bir davranış sergiledi. Esnaf, sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

İnönü Bulvarı Hal Kavşağı civarında oto bakım ve temizlik dükkanı işleten Birant Uzel, mecburi olarak işine araçlarıyla gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere aracıyla dışarıya çıkmak zorunda olanlara laboratuvar ortamında özel olarak hazırlatmış oldukları dezenfektan işlemi uyguladıklarını belirten Uzel, "Korona virüse karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında kişisel temizlik geliyor. Ancak bunun yanında kullandığımız özel araçlarımızın temizliğine ne kadar önem veriyoruz? Ellerimizi sık sık yıkıyoruz, mümkün olduğunca dezenfektan kullanıyoruz, hatta mecbur kalmadıkça sokağa dahi çıkmıyoruz. Ancak salgın korkusu nedeniyle toplu ulaşım yerine kendi özel aracımızı kullanırken olası risklerden yeterince uzak kalabiliyor muyuz? Kullanılan araçların virüs yuvası haline gelmemesi için alınması gereken en büyük önlem dört temel adımdan oluşan detaylı iç temizlik. Bunun için özellikle araçlarımızın içine antibakteriyel iç temizlik uygulaması yaptırmalıyız. Bu işlemi yaptırırken mutlaka klima temizliğini de ihmal etmemeliyiz" dedi.

"Mücadeleye katkı koymak istedik"

Bu zor günlerde kendilerinin de bir şeyler yapması gerektiğine inandığını, bu sebeple sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz dezenfekte hizmeti sunmaya başladığını söyleyen Uzel, "Ülkemizin zor günler geçirdiği bu günlerde öncelikle korona virüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurumlarında Ceyhanlılara hizmet veren ve işlerine zorunlu olarak araçlarıyla gitmek zorunda kalan çalışanların araçlarına ücretsiz dezenfektan uygulayarak bizde bu süreçteki mücadeleye katkı koymak istedik. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere aracıyla dışarıya çıkmak mecburiyetinde olanlar araçlarını bize getirsinler hızlı bir şekilde, laboratuvar ortamında özel olarak hazırlatmış olduğumuz dezenfektanımızı araçlarına ücretsiz uygulayalım" diye konuştu.

Aracını dezenfekte ettirmeye gelen sağlık görevlisi Aykut Emrah Cerit, uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, "Ülkenin ve dünyanın virüsle mücadele ettiği bu dönemde iş hayatımızda ve özel hayatımızda bizlerin çok daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu esnaf arkadaşımızın bizleri düşünerek böyle bir uygulaması olduğunu duyduk ve geldik. Gayet memnun kaldık. Uygulamadan dolayı teşekkür ederiz" dedi.