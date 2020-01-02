Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

6 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi, hastane içi iletişimi geliştirmek ve motivasyonu yükselmek için düzenlediği bowling turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu.

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Medicana Bursa Hastanesi, hastane içi iletişimi geliştirmek ve motivasyonu yükselmek için düzenlediği bowling turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu.


Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarının yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmalarını sağlamak, motivasyon yükseltmek ve birlik ve dayanışma ruhunu diri tutmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği bowling turnuvasının ikincisi gerçekleştirdi. Hastane çalışanları yoğun çalışma ortamı ve iş stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. İlk açılış atışını, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı yaptı. Bazı yarışmacıların aileleri de katılarak, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Takım çalışmasının ve çalışan motivasyonun önemini sürekli vurgulayan Karşı, "Bu tür organizasyonlarla büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Bu sebeple bunu hissetmek ve hissettirmek çok anlamlı" dedi.


Turnuvaya 5'er kişilik gruplar halinde 40 takım olmak üzere toplam 200 çalışan katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada birinciliği 'Radyoloji' takımı, ikinciliği 'Yüksek Geirilim', üçüncülüğü ise 'Pars' takımı aldı. Turnuvanın şampiyonalarına turnuva sonunda törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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