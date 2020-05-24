Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde de bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları kameralara yansıdı Sağlık çalışanları bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta kaldı Korona virüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan...

Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci, System.String[]

Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde de bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları kameralara yansıdı

Sağlık çalışanları bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta kaldı

İSTANBUL - Korona virüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı aileleri ve sevdiklerinden ayrı kalarak hastanede geçirdi. Aileleri ile telefonla görüntülü görüşerek bayramlaşan sağlık çalışanları buruk bir bayram yaşadıklarını ancak hastalara yardımcı oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.

Korona virüs(Kovid-19) pandemisiyle mücadelede gece gündüz görev yapan sağlık personeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de görevlerinin başındaydı. Hastaların şifa bulması için uğraşan sağlık çalışanları bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığı için buruk bir bayram sevinci yaşadı.

"Hastalarla müzikli bayramlaşma"

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde de bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları kameralara yansıdı. Aileleriyle telefonda bayramlaşan personeller, hastalarla da bayramlaşmayı ihmal etmedi. Sağlık çalışanları sevdiklerinden uzakta kaldıkları için üzgün olduklarını söyleseler de, hastaları tedavi ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

"Ailenden ayrı yaşamak zor"

Ailesinden ayrı kaldığı için üzgün olduğunu ama bu işi yaptığı için de mutlu olduğunu dile getiren Hemşire Havva Nur Öktem, "Ailemden ayrı olduğum için üzgünüm. Ama burada güzel bir iş yaptığımız için de mutluyum. Ailenden ayrı yaşamak zor. Birde böyle bir durumda ayrı kalmak, gidememek daha kötü. Yine de çalışıyoruz. İşimiz güzel. Hastalara elimizden geldiğince iyi davranmaya, gerekli her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Keşke ailem burada olsa. İnşallah güzel günlerde ben onlara gideceğim. Hastalarla da bayramlaştık. Sabah hepsinin odalarına girdik. Onlarda hüzünlü ve ailelerinden ayrı. İki taraf da birbirlerini gayet iyi anlıyor " diye konuştu.

"Buruğuz ama mutluyuz"

Hastalarla bayramlaştıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Asistan Dr. Mücahit Göktaş, "Bir tarafımız buruk. Bir taraftan da bayramda bile insanlara yardım etmek ayrı güzel bir duygu. Ailemizle ancak telefonda bayramlaşabildik. Burada hastalarımızla bayramlaştık. Onlarda mutlu oldular, çok sevindiler. Hastaların iyileşip mutlu olduklarını görmek çok hoşumuza gidiyor. Buruğuz ama mutluyuz " dedi.

"Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim"

Önemli olanın salgını kontrol altına almak olduğunu belirten Asistan Dr. Serhat Gürbüz, " Şu an için önemli olan bu virüsün ve salgının kontrol altına alınması. Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim. Fakat şu an devletimizin aldığı böyle bir karar var. Buna saygı duyuyoruz. Biz de elimizden geldiğince emek vererek hastalarımızın sağlığı için çabalıyoruz. Ailemden ayrı kalmak kötü. Bizim mesleğimizin getirdiği bir dezavantaj bu. Maalesef bayramlarda, özel günlerde nöbetçi olabiliyoruz. Bu dönem daha da zor " dedi.

Ramazan Bayramı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci - Son Dakika

Son Dakika

Cem Uzan torun sahibi oldu Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı         
01:17
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı         
00:51
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu         
00:49
Cem Uzan torun sahibi oldu Cem Uzan torun sahibi oldu         
00:36
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi         
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı         
00:08
Kadıköy'de Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı         
23:34
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var         
23:27
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı         
23:17
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu         
22:59
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı         
22:57
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı         
22:28
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı         
21:57
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi         
21:39
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi 20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi         
20:45
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu         
19:37
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı         
19:11
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı         
17:57
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 02:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]