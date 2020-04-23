Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da pasta sürprizi - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da pasta sürprizi

6 saat önce

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da pasta sürprizi 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına 23 Nisan pastası Ailelerine sarılamayan 4 bin 800 çocuk 23 Nisan pastası ile tebessüm etti Kocaeli'de korona virüsle mücadelede görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına,...

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da pasta sürprizi

4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına 23 Nisan pastası

Ailelerine sarılamayan 4 bin 800 çocuk 23 Nisan pastası ile tebessüm etti

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüsle mücadelede görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına, Büyükşehir Belediyesi tarafından pasta gönderilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı.

Korona virüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayram coşkusunu evlere taşıdı. "Evde Bir Bayram Havası" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli'deki 4 bin 800 sağlık çalışanlarının çocuklarının evlerine pasta gönderildi. Kutlamalar kapsamında Kocaeli'deki pandemi hastanelerinde Covid-19 salgınına karşı tedavi gören çocukların odaları da belediye ekiplerince süslendi.

100. yıl pastası çocukların kapısına geldi

Covid-19 salgını nedeni ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ile TBMM'nin 100. yılı kutlamalarında evde kalmak zorunda olan sağlık çalışanlarının çocukları güne sürprizle uyandı. Gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 100. yıl pastası gönderildi.

23 Nisan'ı pasta keserek kutladılar

Pasta sürprizi ile çok mutlu olan anne ve babası sağlık çalışanı olan Onur Küçüker; "Evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde, ulusumuzun egemenliğinin 100. yılını ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Anne ve babası sağlık çalışanı olan bir çocuk olarak bizi düşünen ve pasta gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Ben anneme sarılamıyorum"

Annesi sağlık çalışanı olan Zeynep İrem ve Ayşe Begüm Altun kardeşler de 23 Nisan Bayramı'nı kutladı. Annesinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Zeynep İrem, "Bu yıl korona virüs nedeniyle 23 Nisan'ı dışarıda kutlayamıyoruz. Bir de annemiz sağlık çalışanı, onun nöbette olduğunu günler ben ve kardeşim için zor geçiyor. Annemizin eve geldiğinde ise ona sarılamamak bizim için çok üzücü. Bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum. Benim tüm vatandaşlardan bir ricam var. Herkes evde kalsın. Ben annemden ayrı kalmak zorunda değilim. Siz evde kalırsanız biz annem ile gönül rahatlığınca vakit geçirebileceğiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da pasta sürprizi

23 Nisan, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:38 Kaynak: İHA

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