SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINDAN 23 NİSAN ŞARKISI - Son Dakika

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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINDAN 23 NİSAN ŞARKISI
7 saat önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Türk Tabipler Birliği(TTB) sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Türk Tabipler Birliği(TTB) sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Koronavirüs salgını dolayısıyla ailelerini daha az gören ve bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, Bulutsuzluk Özlemi adlı müzik grubuna ait 'Sözlerimi geri alamam" şarkısını seslendiriyor. Şarkı kısa sürede büyük ilgi görüntü
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:36 Kaynak: DHA
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