Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Sağlık çalışanlarının çocuklarından resimlerle "evde kal" çağrısı
7 saat önce
Edirne'de sağlık çalışanlarının çocukları yaptıkları resimlerle "evde kal" çağrısında bulundu.
Edirne'de sağlık çalışanlarının çocukları yaptıkları resimlerle "evde kal" çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanlarının çocukları, anne ve babalarına destek ve koronavirüs salgınının etkisinin azalması için evde kalınması gerektiğini resimlerle anlattı.
Gökkuşağı ve kalpler çizen çocuklar resimlerine "Annem ve babam sağlık personeli kardeşim ve benim için evde kal Türkiye", "Evde kal Edirnem", "Hayat eve sığar" gibi sloganları da yazdı.
Edirne Sağlık Müdürlüğü, resmi yapan çocuklar ile resimleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:16 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti