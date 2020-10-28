Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

28.10.2020 21:08
Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığıldıktan sonra iki kez kalbi duran, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı ile hayata döndürülen yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığıldıktan sonra iki kez kalbi duran, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı ile hayata döndürülen yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 13.20 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Sabri Yılmaz isimli vatandaş, kaldırımda yürürken tökezlemeye başladı. Bölge esnafı tarafından düşmek üzereyken tutulan Yılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptı. İki kez duran kalbi çalıştırılan şahıs, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Sabri Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Niğde'nin Ovacık köyünde toprağa verildi. - KOCAELİ

Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı
Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı

Sabri Yılmaz, Kocaeli, İzmit, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe         
21:07
Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti         
19:40
Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki         
18:51
Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi         
18:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 21:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei