Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarının Darbedildiği Anlar Güvenlik Kamerasında

Sağlık Çalışanlarının Darbedildiği Anlar Güvenlik Kamerasında

55 dakika önce

Şanlıurfa'da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 112 Acil Servis görevlilerini darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 112 Acil Servis görevlilerini darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 112 Acil Servis ekibi, görev dönüşü ilçe girişinde başka bir araçtaki kişilerle "yol verme" nedeniyle tartıştı.

Kısa süre sonra akaryakıt istasyonuna giren ambulansın yanına giden araçtaki 2 kişi, sözlü tacizde bulundukları hemşire Bahri Kaymak ile şoför Erdem Şahin'i darbetti.

Yaralanan sağlıkçılar, başka bir ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymak ve Şahin'in şikayeti üzerine Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının alkollü oldukları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kınama

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Yabir, "Görevleri insanların hayatını kurtarmak ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında çaba sarf etmek olan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Erdem Şahin, Şanlıurfa, Acil Servis, Güncel
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