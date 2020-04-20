Sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı çektiği İngiltere'de, Türkiye'nin yardımı bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'den İngiltere'ye gelecek koruyucu ekipman yardımının bugün gerçekleşmesi beklenirken yardım kapsamında, ekipman sıkıntısı yaşayan sağlık çalışanları için 400 bin adet cerrahi önlük bulunduğu ifade edildi.



Sağlık çalışanlarına yeterli sayıda koruyucu ekipman sağlayamaması nedeniyle sıkıntı yaşayan ve tek kullanımlık önlüklerin tekrar kullanılmasını önermesi nedeniyle büyük tepki çeken İngiltere hükümetine Türkiye'den yapılacak ikinci yardımın bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce İngiltere'ye 250 bin adet önlük, eldiven ve maske gibi koruyucu ekipman gönderen Türkiye'nin 84 tonluk yardımının 400 bin adet koruyucu ekipman içerdiği belirtildi. İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Türkiye'den İngiltere'ye yardım taşıyan uçağın öğleden sonra kalkmasını beklediklerini ifade etti.



İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick ise yardımın, 400 bin adet "çok ihtiyaç duyulan" cerrahi önlük de dahil olmak üzere 84 ton kişisel koruyucu donanımdan (KKD) oluşacağını belirtmişti.



Koruyucu ekipman sıkıntısı çeken İngiltere hükümeti, sağlık çalışanlarına tek kullanımlık önlükleri tekrar kullanmalarını önermesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. İngiltere sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yeterli miktarda koruyucu ekipman bulamaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıklamıştı.



İngiltere, NHS hastanelerinde günde ortalama 150 bin adet önlük kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca hastanelerde önümüzdeki birkaç gün içinde önlüklerin tükenme riskinin bulunduğu belirtilince Türkiye'den gelecek yardım, İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiliz haber kanalı BBC, "Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geliyor" başlığını kullanırken Sky News ise "Türkiye'den İngiltere'ye yeni 84 tonluk KKD" diye ifadelerini kullandı.



The Guardian Gazetesi ise "Önlükler ve maskelerin dahil olduğu koruyucu ekipman İngiltere'ye geliyor" başlıklı haberinde Türkiye'den gelecek sevkiyatı duyurdu. - LONDRA