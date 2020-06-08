Sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin

SAĞLIK Bakanlığı, 'Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, 'Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlık tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

HASTA ZİYARETİNE İZİN

'Hasta ziyaretleri hakkında' konulu yazıların yürürlükten kaldırıldığı, yeni hükümlerin hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulduğu belirtilerek, "Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir. Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır. Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilir. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır" denildi.

'İKİ MUAYENE ARASINDA EN AZ 20 DAKİKA'

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtilerek, "Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir. Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır. Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir." ifadesine yer verildi.

'RAPORLAR 8 HAZİRAN'DAN İTİBAREN VERİLECEK'

'Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler' konulu yazının belirtilen ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği kaydedilerek, 1 Şubat 2020 tarihi dahil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01 Ocak 2020-08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup, rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir."

ASKERİ YOKLAMA RAPORLARI AİLE HEKİMLERİNDE

Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı kaydedilerek, "Memur atamalarında, mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecektir. Kurul raporu gereken durumlarda 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır. Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecektir. Askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemlerin 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır. Her türlü rapora itiraz başvuruları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla işlemlere başlanılmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacaktır" denildi.

İSTEYEN SAĞLIK PERSONELİ AYRILABİLECEK

Açıklamada, 'Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığı belirterek, "İlgi yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir. 'Sağlık Kurulu Raporlar' konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Comolli'den Fenerbahçe'ye müjde! Takımda düşünülmeyen 3 isimle ilgileniyor Comolli'den Fenerbahçe'ye müjde! Takımda düşünülmeyen 3 isimle ilgileniyor         
19:22
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir         
17:50
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti         
17:44
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş         
17:43
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı         
17:41
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı         
17:37
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak         
17:30
Sadece Amanoslar'da yaşayan Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü         
17:24
Ömer Çelik'ten Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı         
17:21
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı         
17:19
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi         
17:05
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi         
16:57
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor         
16:56
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!         
16:50
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti         
16:44
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
16:41
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı         
16:39
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı         
16:25
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı         
16:24
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 19:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmasına izin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]