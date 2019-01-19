Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Güvenliği İçin Rehber Yayımlandı

Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren "Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi" yayımlandı.

Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren "Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi" yayımlandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı" kapsamında hazırlanan rehber ile hastanelerde alınması gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ilişkin kanuni haklar o¨zetlendi.



Sağlıkta şiddet sorunuyla ilgili tüm mevzuat ve prosedu¨rün bir araya toplandığı rehberde, "çalışan motivasyonu", "hastane verimliliği", "sağlıkta kalite standartları" ve "hasta ve çalışan güvenliği" gibi başlıklar yer alıyor.



Rehber, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, Beyaz Kod analizleri, şiddetin önlenmesine yönelik kök neden analizi çalışmaları ile çalışanlardan alınan geri bildirim ve raporlar değerlendirilerek hazırlandı.



"S¸iddet asla kabul edilemez"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm kamu hastanelerine gönderilen rehberin ön sözünde şunları kaydetti:



"S¸iddet asla kabul edilemez, hele go¨revi insana hizmet etmek olan sagˆlıkc¸ılar ic¸in hic¸bir s¸ekilde duymak istemedigˆimiz bir kavramdır. Sagˆlık c¸alıs¸anları da s¸iddet magˆdurları arasında maalesef fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus sadece bizim degˆil birc¸ok u¨lkenin o¨nemli bir sorunudur. Bunun ic¸in sadece Sagˆlık Bakanlıgˆı olarak degˆil toplum olarak s¸iddete kars¸ı bir tutum gelis¸tirmek zorunda oldugˆumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayis¸ sorunu olarak yaklas¸mak ve c¸o¨zu¨mu¨nu¨ sadece bir noktada aramak netice vermemektedir. Bunun ic¸in c¸ok yo¨nlu¨ bir yaklas¸ımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız. 'Sagˆlıkta S¸iddeti O¨nleme Eylem Planı' hazırladık ve as¸ama as¸ama uygulamaya bas¸lıyoruz. Meslektas¸larımızın gu¨venli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın güvenli ve nitelikli hizmet almasını sağlamak ve s¸iddeti caydırmak kamunun sorumlulugˆundadır. Fedakarca hizmet verdigˆine yu¨rekten inandıgˆım tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarına tes¸ekku¨r ediyor, kendilerine sagˆlık ve huzur dolu bir hayat diliyorum."



Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi'ne "https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.



Öte yandan açıklamada, Şiddet Eylem Planı kapsamında bir süre önce tüm sağlık tesislerinde "Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi" oluşturulması talimatı verildiği de hatırlatıldı.

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