Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor

18.03.2021 08:24

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyorKORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 45'e ulaştığı Antalya'daki pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi Covid Yoğun Bakım'daki sağlık çalışanları, 1 yıldır koronavirüs hastalarını...

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 45'e ulaştığı Antalya'daki pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi Covid Yoğun Bakım'daki sağlık çalışanları, 1 yıldır koronavirüs hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor.

Geçen yıl mart ayında koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla hastanelerde kurulan Covid yoğun bakımlarda görevli sağlık çalışanları, 1 yıldır gece gündüz çalışıyor. Yoğun bakımdaki hastaların tedavilerinin yanı sıra, tüm ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının bir kısmı ise uzun süredir ailelerinden ayrı yaşamlarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Antalya'da vaka sayıları ise son iki haftada yüz binde 87.15'ten yüz binde 95.16'ya yükseldi. Bununla birlikte kentteki pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 45'e, pandemi servisindeki doluluk oranı da yüzde 25'e ulaştı. Kentteki pandemi hastanelerinden olan Kepez Devlet Hastanesi'nin Covid Yoğun Bakım'da görevli sağlık çalışanları ise 1 yıldır hastaları sağlığına kavuşturabilmek için canla başla çalışıyor.

'O GÜNDEN SONRA YOĞUN BAKIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'

1 Mart'ın Türkiye'de koronavirüsün doğumu olarak anıldığını söyleyen Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Ayça Gümüş, "O günden sonra yoğun bakımlarda çok şey değişti. Hasta popülasyonumuz tamamen değişti. Daha önce takip ettiğimiz hastalardan çok farklı bir popülasyonla karşı karşıyayız. 1 yıldır da bu popülasyona alıştık. 1 Mart'tan itibaren yavaş yavaş artan doluluk şu anda aynı seviyede devam ediyor" dedi.

'EVDE NE HİSSEDİLİYORSA BİZ DE YOĞUN BAKIMDA AYNI ŞEKİLDE HİSSEDİYORUZ'Koronavirüsün çok yeni bir hastalık olduğunu ve henüz net bir tedavisi olmadığını söyleyen Dr. Gümüş, "1 yıldır nasıl herkes eve kapanınca ne hissediyorsa biz de yoğun bakımda aynı şeyleri hissediyoruz. Yoğun bakımda nefes alamayan hastalarla uğraşırken tabi kendimizi de unutuyoruz. Öncelikle onları kurtarmaya çalışıyoruz. Çok yeni bir hastalık olduğu ve tedavisi henüz tam olarak bulunamadığı için dünyada ne yapılıyorsa biz de en son çalışmaları okuyarak bu tedavileri uyguluyoruz" diye konuştu.

'ŞU ANA KADAR MUTASYONLU VİRÜSE RASTLAMADIK'Sokakta gezen insanları anlayışla karşıladığını söyleyen Dr. Gümüş, "Şu an 47 yaşından başlayıp 79'a kadar her yaştan hastamız var. Bu hastaların hepsi de farklı, bu hastalık herkeste farklı davranıyor. Bazen çok genç olup çok ağır atlatanlar oluyor bazen de çok yaşlı olup hafif atlatanlar oluyor. Şu anda yoğun bakımdaki yataklarımız dolu diyebiliriz. Ben dışarıdaki insanları da anlayışla karşılıyorum. Kendimi de onların yerine koyduğumda gerçekten bu kadar uzun süre evde kalmak çok zor. Aşı bu hastalıktan korumuyor sadece hastalık bulaşırsa onun etkilerini azaltıyor. Hastanemize başvuran hastaların önce seyahat öyküsü sorgulanıyor. PCR testi yapılıyor ve belli bir frekansın üzerindeki hastalara üst test yapıyoruz. Hastanemizde İngiltere mutasyonu var mı yok mu bakılıyor. Şu ana kadar ise mutasyonlu virüs taşıyan hasta tespit edilemedi" dedi.

'6 AYDIR AİLEMİ GÖREMİYORUM'Koronavirüs sürecinin özellikle ruhsal olarak sağlık çalışanlarını yorduğunu söyleyen yoğun bakımda çalışan hemşirelerden Selda Yıldız, "Sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. Ama o kadar çok tükendi ki bu insanlar o enerjiyi kendilerinde bulamıyorlar. Hiçbirimiz üniformalarımızı eve götüremiyor, hastanede yıkıyoruz. Ailesinden uzak kalan birçok arkadaşımız var. Ben ailemi 6 aydır görmüyorum. Bu süreci atlatıp normal hayata dönebilmesi için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Sadece sağlıkçıların savaşmasıyla bitecek bir iş değil. Çok şey istemiyoruz 1 maske, biraz mesafe" diye konuştu.

'HASTANIN SES KAYDINI ALIP YAKINLARINA DİNLETTİK'

Hastalığın bazı insanlarda ağır seyredebildiğini belirten Yıldız, "İnsanlar uzun süre ailelerini görmüyor, ayrı kalıyor. Yakınlarını göremeyen hastalarda da bu büyük yıkım oluyor. Uzun süredir yatan bir hastamız vardı ve ailesini görememişti. Yakınlarıyla konuşmak istediğini söyledi ama telefon alımı yasak olduğu için telefonla görüşme sağlayamayacağımızı söyledik. Hastamızın ses kaydını alıp yakınlarına dinlettik. Bu onun için büyük moral oldu. Biz de hastamızın bir isteğini karşılayabildiğimiz için mutlu olduk" dedi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor

Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı         
08:43
Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi         
08:25
MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor         
07:57
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor         
23:32
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 09:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi 1 yıldır sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei