Sağlık çalışanlarının önlük ve tulumları hükümlülerden - Son Dakika

ANKARA'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde hükümlüler, sağlık çalışanlarının önlük, tulum ve sedye örtüsü ihtiyacını karşılamak için iki vardiya halinde çalışıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde incelemelerde bulundu. Balcı, koronavirüsle mücadelede çalışan sağlık çalışanları için önlük, tulum ve sedye örtüsü dikilen atölyeyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balcı, toplam 80 hükümlünün iki vardiya halinde çalışarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyledi. Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde 13 cezaevi bulunduğunu belirterek, "Burada Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyemiz var. Yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsü üretilecek. Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere teslim edildi. Üretime de devam etmekteyiz. Öte yandan Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personelin tamamı izole edilmiştir. Bu kişiler çeşitli kurumların izole ettiği yerlerde kalmaktadırlar. Bu sebeple hiçbir personel evine gitmemektedir" dedi.

Ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirlere de değinen Balcı, "Gerek kapalı alanlar olsun gerek açık alanlar olsun kampüsün tamamı dezenfekte edildi. Düzenli aralıklarla da dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Hükümlü ve tutuklulardan kuruma ilk kez kabul edilen kişilerin mutlaka doktor raporları alınıyor. Bu raporlarda koronavirüs testinin yapılması istenmekte ve hastalık belirtisi olan kişiler kuruma alınmamakta. Belirtisi olmayan kişilerin de ateşi ölçülüyor ardından diğer hükümlü ve tutukluların bulunduğu alana alınmadan önce 14 gün süreyle başka odalarda karantinaya alınıyor. Personelimiz ile ilgili alınan tedbirlerde ise kampüsün ana girişinde termal kameralar var. Burada personelin ateşi ölçülüyor. Ateşi yüksek olan personel kuruma alınmıyor" diye konuştu.

Balcı, Ankara'daki ceza infaz kurumlarında herhangi bir koronavirüs vakası tespiti olmadığını da belirtti.